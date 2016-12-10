19:31 | БИАТЛОН

Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете в Поклюке

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Определен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке, информирует официальный сайт СБР. Завтра на старт выйдут: Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова – на втором, Светлана Слепцова – на третьем, Анастасия Загоруйко – на четвертом этапе.

Начало гонки – в 16:30, "СЭ" проведет текстовую трансляцию эстафеты.

Цветков, Бабиков, Елисеев и Шипулин – в составе сборной России на эстафету в Поклюке

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56546/

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Katalina8

Если это последний шанс для Слепцовой, то можно потерпеть. Если нет, то это последняя женская гонка для интересного просмотра.Блат один.

21:17

Chen1979

Надо петицию писать чтобы Слепцову сняли.

21:15

bolelschik.volga34

Медведцев-супер тренер ведёт Россию со СВОЕЙ Слепой ПОДОПЕЧНОЙ в ТУПИК.

21:01

inachipoch

Команда-мечта! Будущий олимпийский чемпион Пхеньчхеньшменьхьяна. Остальным командам просто не имеет никакого смысла бороться за 1 место. Их удел- это борьба за 2-3 места.

20:49

TV глядач

Отыграла 20 позиций! Она что вошла в !0... в 20...или в 30 - ку сильнейших????????

20:29

maximalist

Слепцова - Глазырина: 1-0 не в пользу России!!! Бывший помощник пихлера сплавляет Глазырину, над которой немец откровенно издевался. Катя, мы верим в тебя! Ты наш антипихлер! Колобков, мы пока верим, что ты дашь отпор биатлонной несправедливости. Ты же олимпийский чемпион и знаешь кто чего достоин. ЭТО ВЫЗОВ ТЕБЕ!!!

20:26

Урфин_Я

Если седеющим девочкам Слепцовой Свете и Загоруйко Насте дают прокатиться на последнем аттракционе в парке развлечений перед автобусом, который повезёт их домой, то состав хоть ка-а-ак-то понимается... Если есть любой другой замысел - ТШ женской команды надо менять, нельзя доверять сборную сумасшедшим людям!!! Никакая проплата и блат не могут быть оправданы полнейшем отсутствием логики!

20:19

defender_8

Добрый вечер, дорогие друзья! Биатлон шагает по Европе и болельщики как-то повеселели после унылого, долгого лета. Завтра долгожданная эстафета и наши тренеры обнародовали составы женской и мужской команд. Логика тут проста и понятна. Если Слепцова была не вполне убедительной в спринте, то вгонке преследования она совершила невозможное - отыграла целых семнадцать мест! Мы давно ждали от Светы этого прорыва, и вот - свершилось! Назло злопыхателям и диванным специалистам она утёрла нос многим коллегам по цеху и показала своё лучшее время в сезоне. Если бы не один промах, не миновать ей цветочной церемонии, которую так любит наш не менее прославленный господин Губерниев. Торжество спортивного принципа отбора даёт свои плоды. Так было с момента появления лыж в России, а уж про винтовки я и не говорю. Не скрою, что третий этап многое определяет в эстафете и если хорошо пробегут остальные девочки, нас ждёт хороший выходной. Включим чайники, скинем лапшу с ушей, снимем пелену с глаз и будем красиво болеть.

20:03

Andre_Saratov

А1189 - неприкасаемый чайник. Из опубликованной нынче в СЭ переписке Родченкова.

19:57

Тринадцатый

надеюсь эта гонка будет последней в Кубке для Слепцовой ...

19:55

честный человечишко

жесть жёсткая...

19:49

Andre_Saratov

Даже не знаю, убегающая эстафета или догоняющая. Тренеры сборной тоже вряд ли ответят на этот вопрос.

19:48

SaypinS

У Слепцовой что, абонемент на все гонки куплен???

19:47

K.Gorlanov

будут восьмыми. слепцова заедет на круг

19:47

Один человек

Слепцова??????????

19:42

Makon-do

А куда дели Глазырину?

19:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ