Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете в Поклюке

Определен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке, информирует официальный сайт СБР. Завтра на старт выйдут: Ольга Подчуфарова на первом этапе, Татьяна Акимова – на втором, Светлана Слепцова – на третьем, Анастасия Загоруйко – на четвертом этапе.
Начало гонки – в 16:30, "СЭ" проведет текстовую трансляцию эстафеты.
Цветков, Бабиков, Елисеев и Шипулин – в составе сборной России на эстафету в Поклюке
Katalina8
Если это последний шанс для Слепцовой, то можно потерпеть. Если нет, то это последняя женская гонка для интересного просмотра.Блат один.
21:17
Chen1979
Надо петицию писать чтобы Слепцову сняли.
21:15
bolelschik.volga34
Медведцев-супер тренер ведёт Россию со СВОЕЙ Слепой ПОДОПЕЧНОЙ в ТУПИК.
21:01
inachipoch
Команда-мечта! Будущий олимпийский чемпион Пхеньчхеньшменьхьяна. Остальным командам просто не имеет никакого смысла бороться за 1 место. Их удел- это борьба за 2-3 места.
20:49
TV глядач
Отыграла 20 позиций! Она что вошла в !0... в 20...или в 30 - ку сильнейших????????
20:29
maximalist
Слепцова - Глазырина: 1-0 не в пользу России!!! Бывший помощник пихлера сплавляет Глазырину, над которой немец откровенно издевался. Катя, мы верим в тебя! Ты наш антипихлер! Колобков, мы пока верим, что ты дашь отпор биатлонной несправедливости. Ты же олимпийский чемпион и знаешь кто чего достоин. ЭТО ВЫЗОВ ТЕБЕ!!!
20:26
Урфин_Я
Если седеющим девочкам Слепцовой Свете и Загоруйко Насте дают прокатиться на последнем аттракционе в парке развлечений перед автобусом, который повезёт их домой, то состав хоть ка-а-ак-то понимается... Если есть любой другой замысел - ТШ женской команды надо менять, нельзя доверять сборную сумасшедшим людям!!! Никакая проплата и блат не могут быть оправданы полнейшем отсутствием логики!
20:19
defender_8
Добрый вечер, дорогие друзья! Биатлон шагает по Европе и болельщики как-то повеселели после унылого, долгого лета. Завтра долгожданная эстафета и наши тренеры обнародовали составы женской и мужской команд. Логика тут проста и понятна. Если Слепцова была не вполне убедительной в спринте, то вгонке преследования она совершила невозможное - отыграла целых семнадцать мест! Мы давно ждали от Светы этого прорыва, и вот - свершилось! Назло злопыхателям и диванным специалистам она утёрла нос многим коллегам по цеху и показала своё лучшее время в сезоне. Если бы не один промах, не миновать ей цветочной церемонии, которую так любит наш не менее прославленный господин Губерниев. Торжество спортивного принципа отбора даёт свои плоды. Так было с момента появления лыж в России, а уж про винтовки я и не говорю. Не скрою, что третий этап многое определяет в эстафете и если хорошо пробегут остальные девочки, нас ждёт хороший выходной. Включим чайники, скинем лапшу с ушей, снимем пелену с глаз и будем красиво болеть.
20:03
Andre_Saratov
А1189 - неприкасаемый чайник. Из опубликованной нынче в СЭ переписке Родченкова.
19:57
Тринадцатый
надеюсь эта гонка будет последней в Кубке для Слепцовой ...
19:55
честный человечишко
жесть жёсткая...
19:49
Andre_Saratov
Даже не знаю, убегающая эстафета или догоняющая. Тренеры сборной тоже вряд ли ответят на этот вопрос.
19:48
SaypinS
У Слепцовой что, абонемент на все гонки куплен???
19:47
K.Gorlanov
будут восьмыми. слепцова заедет на круг
19:47
Один человек
Слепцова??????????
19:42
Makon-do
А куда дели Глазырину?
19:39