Победительница юниорского чемпионата России "без ума от Фуркада"

Наталья Ушкина, выигравшая юниорский чемпионат России в составе сборной Мордовии, призналась, что хочет познакомиться с двукратной олимпийской чемпионкой Ольгой Зайцевой, а у мужчин фанатеет от двукратного чемпиона Игр в Сочи Мартена Фуркада.

- Мне хочется познакомиться с Ольгой Зайцевой, пообщаться, взять автограф, – цитирует stolica-s.su Ушкину. – Еще стараюсь равняться на трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву. Белоруска – легенда женского биатлона и просто симпатулька. Хотелось бы повторить ее успех.

Мне нравится техника Мартена Фуркада. И вообще я без ума от него.