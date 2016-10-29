18:08 | БИАТЛОН

Победительница юниорского чемпионата России "без ума от Фуркада"

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Наталья Ушкина, выигравшая юниорский чемпионат России в составе сборной Мордовии, призналась, что хочет познакомиться с двукратной олимпийской чемпионкой Ольгой Зайцевой, а у мужчин фанатеет от двукратного чемпиона Игр в Сочи Мартена Фуркада.

- Мне хочется познакомиться с Ольгой Зайцевой, пообщаться, взять автограф, – цитирует stolica-s.su Ушкину. – Еще стараюсь равняться на трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву. Белоруска – легенда женского биатлона и просто симпатулька. Хотелось бы повторить ее успех. 
Мне нравится техника Мартена Фуркада. И вообще я без ума от него.

Дополнительная информация

https://stolica-s.su/sport/63462

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