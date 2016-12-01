Победа Фуркада вывела Францию на первое место в Кубке наций

Сборная Франции вышла на первое место в Кубке наций благодаря победе Мартена Фуркада в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. На вторую строчку поднялась Норвегия, а Германия опустилась с первой на третью позицию. Россияне обогнали Швецию и вышли на пятое место. Лучший из российских биатлонистов - Антон Шипулин - занял в гонке 11-е место. Максим Цветков показал 22-й результат, Гараничев - 23-й.

Индивидуальная гонка и общий зачет (м)

1. М. Фуркад (Франция) - 60

2. Й. Бе (Норвегия) - 54

3. Чепелин (Белоруссия) - 48

4. Биркеланн (Норвегия) - 43

5. Бьорндален (Норвегия) - 40

6. Расторгуев (Латвия) - 38...

11. ШИПУЛИН (Россия) - 30...

22. ЦВЕТКОВ (Россия) - 19

23. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 18

Кубок наций (м)

1 (2). Франция - 766 (+401)

2 (3). Норвегия - 752 (+437)

3 (1). Германия - 730 (+355)

4 (5). Австрия - 667 (+367)

5 (6). Россия - 657 (+367)

6 (4). Швеция - 610 (+300)