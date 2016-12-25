15:19 | БИАТЛОН

Пидручный считает, что перенесенный из Тюмени этап Кубка мира должен пройти в Норвегии

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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный считает, что этап Кубка мира-2016/17, перенесенный из Тюмени, следует провести в норвежском Шушене. Напомним, что Тюмень лишилась права проведения турнира в связи с расследованием IBU информации о положительной допинг-пробе 31 российского биатлониста. 

- Шушен хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег, - цитирует podronosti.ua Пидручного. - А финский  Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Птицuk

Хм, только вот мнения Пидр... и не хватало... Без него не знают, где провести. Ты уже высказался со своей федерацией, когда отказались от Тюмени.

18:27

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