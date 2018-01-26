Петр Пащенко: "В Риднау всегда было тяжело"

Россиянин Петр Пащенко после спринта на чемпионате Европы в Риднау отметил, что у него была хорошая стрелковая готовность. По его словам, два промаха связаны со спешкой.

- Как оценить выступление? Достаточно хорошая стрелковая готовность была перед соревнованиями, - сказал Пащенко во флеш-интервью. - Я поспешил, смазал, убежал с рубежа. Гонки проходят в тяжелом месте, сложно сохранить силы на последний круг. Завтра будет еще одна гонка. Повторюсь, здесь всегда тяжело. Но для своего состояния чувствую себя хорошо.