Первая медаль в сезоне! Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке

Россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в спринте на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Результат 26-летнего спортсмена составил 24 минуты 2,7 секунды. Отставание от первого места - 16,4 секунды.

Первым стал норвежец Йоханнес Бе - его результат составил 23 минуты 46,3 секунды. Вторым стал француз Антонен Гигонна с отставанием 16,1 секунды.

Евгений Гараничев занял 22-е место, Матвей Елисеев стал 27-м, Эдуард Латыпов расположился на 43-й строчке, Дмитрий Малышко - 70-й, Алексей Слепов - 76-й.

Биатлон

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 23.46,3 (1 шт. круг)

2. Антонен Гигонна (Франция) - отставание 16,1 (0)

3. Александр Логинов (Россия) - 16,4 (0)

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 31,2 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) - 32,5 (1)

6. Синнре Петтерсен (Норвегия) - 32,9 (0)

22. Евгений Гараничев (Россия) - 1.08,2 (1)

27. Матвей Елисеев (Россия) - 1.15,3 (2)

43. Эдуард Латыпов (Россия) - 1.42,2 (1)

70. Дмитрий Малышко (Россия) - 2.16,4 (3)

76. Алексей Слепов (Россия) - 2.24,2 (4)

Общий зачет (м)

1 (7). Йоханнес Бе (Норвегия) - 96 (+60)

2 (8). Антонен Гигонна (Франция) - 88 (+54)

3 (3). Симон Эдер (Австрия) - 80 (+32)

4 (1). Мартен Фуркад (Франция) - 77 (+17)

5 (29). Александр Логинов (Россия) - 60 (+48)

6 (9). Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 59 (+27)

22 (20). Матвей Елисеев (Россия) - 35 (+14)

28 (12). Дмитрий Малышко (Россия) - 29 (0)

33 (36). Евгений Гараничев (Россия) - 24 (+19)

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