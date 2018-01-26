14:00 | Биатлон

Персоналу сборной России по биатлону дали только четыре аккредитации на Олимпиаду-2018

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Председатель тренерского штаба мужской сборной России Владимир Барнашов сообщил, что кроме четырех биатлонистов от СБР на Олимпиаду в Корею поедут еще четыре специалиста, работающих со спортсменами. По словам специалиста, это общепринятая мировая практика.

– Это нормальная практика, – сказал про квоту специалистов Барнашов. – Было 11 человек в заявке, могло поехать 11 специалистов, но сейчас четыре спортсмена – поэтому четыре человека, работающих со спортсмена. Такая практика для всех.

– Назовите фамилии специалистов, которые поедут в Корею?

– Пока не могу. Это вопрос еще обсуждается. (Андрей СИЗЯКИН)​

Напомним, что приглашения от МОК на Олимпиаду в Пхенчхане получили четыре биатлониста из России. Вчера ОКР опубликовал официальный список из 169 спортсменов для участия в Играх в Корее, в состав команды "Олимпийские спортсмены из России" вошли: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.

МОК назвал 17 критериев. Россия – 169 олимпийцев //
"Не исключаем возможности отказов". Кто едет на Олимпиаду //
Дутый приговор МОК. Названы критерии недопуска российских звезд

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, ну ты так и не ответил, или ты детдомовский?)

15:01

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

А-ха-ха-хаааа.... ЭТА свора будет даже за ЭТУ нищенскую подачку грызть друг друга.... КОНТЕКСТ:: "этот вопрос пока обсуждается".....

14:11