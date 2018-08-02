"Перешедшие на Украину биатлонистки у нас не числились". Директор СШОР№43 об уходе спортсменок

Руководитель ГБУ г. Москвы СШОР №43 Иван Мелихов заявил, что сменившие Россию на Украину биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко не числились в его учреждении.

- Они были уволены еще до того, как появились новости об их переезде в Белоруссию, - отметил Мелихов. – Точную дату увольнения я вам сказать не могу. Но прошу не связывать их с нашей школой, так как к ней они отношения не имеют. (Андрей ШИТИХИН)

Вместе с тремя российскими биатлонистками на Украину сбежал их тренер