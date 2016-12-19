Павел Ростовцев: "У Малышко было много шансов себя проявить - он ими не воспользовался"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев выразил мнение, что тренерскому штабу сборной России не стоит делать ставку на Дмитрия Малышко, поскольку он не оправдал возложенных на него ожиданий. Малышко в текущем сезоне на Кубке мира принял участие в пяти гонках. Лучший результат - 26-е место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде.

– У Дмитрия было много шансов, чтобы себя проявить. Он ими не воспользовался. Мне кажется, сейчас будет разумным сделать ставку на Шипулина, Бабикова, Елисеева, Цветкова и Гараничева. Пусть они спокойно готовятся. А на шестое место привлекать кого-то из молодых. Менять что-то сейчас не нужно. Команда звучит, играет и радует всех нас. (Мария МАРКОВА)

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