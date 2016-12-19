17:22 | БИАТЛОН

Павел Ростовцев: "У Малышко было много шансов себя проявить - он ими не воспользовался"

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Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев выразил мнение, что тренерскому штабу сборной России не стоит делать ставку на Дмитрия Малышко, поскольку он не оправдал возложенных на него ожиданий. Малышко в текущем сезоне на Кубке мира принял участие в пяти гонках. Лучший результат - 26-е место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде.

– У Дмитрия было много шансов, чтобы себя проявить. Он ими не воспользовался. Мне кажется, сейчас будет разумным сделать ставку на Шипулина, Бабикова, Елисеева, Цветкова и Гараничева. Пусть они спокойно готовятся. А на шестое место привлекать кого-то из молодых. Менять что-то сейчас не нужно. Команда звучит, играет и радует всех нас. (Мария МАРКОВА)

Полностью интервью Ростовцева

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КОММЕНТАРИИ (2)
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gan75

Так тренеры и не заговорили. Это Ростовцев говорит, а он сейчас в ТШ не входит.

17:52

ненавижу_Мойшу_Каца

Странно, что тренеры заговорили об этом только в конце года.

17:35

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