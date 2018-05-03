Павел Ростовцев: "Тихонова даже сравнивать нельзя по адекватности с Майгуровым и Васильевым"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил, что одобряет тандем вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Виктора Майгурова и двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева на выборах главы Союза биатлонистов России (СБР). Он добавил, что присутствие Александра Тихонова в команде другого кандидата на пост, олимпийского призера Владимира Драчева, не внушает ему доверия.

Ранее Майгуров и Васильев объявили, что приняли решение объединить усилия и выставить на выборах руководителя СБР кандидатуру Майгурова в качестве президента организации, а Васильева в качестве первого вице-президента.

– Я положительно оцениваю тандем Майгуров – Васильев, – цитирует "Р-Спорт" Ростовцева. – Объединение мнений, ресурсов – организационных, кадровых, интеллектуальных – это всегда хорошо. Дмитрий Васильев уже не первый год в тех или иных органах управления биатлоном. Его опыт может быть полезным. Ключевая задача нового руководства СБР – это формирование новой "элиты" – тренерской, управленческой.

Одно присутствие Тихонова в команде Драчева позволяет мне не очень верить в то, что у Драчева есть адекватная команда. Тихонова даже сравнивать нельзя по адекватности с Майгуровым и Васильевым.

Отчетно-выборная конференция организации пройдет 18 мая в Тюмени.