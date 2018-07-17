Павел Ростовцев: "Те люди, которые предлагали кандидатуру Тулаева, должны об этом сказать и покаяться "

Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону, а также бывший тренер женской сборной по стрелковой подготовке Павел Ростовцев рассказал о том, как повлияет поступок Владислава Тулаева на союз биатлонистов России.

– По поступку Тулаева можно сделать вывод, что это позор для всего сегодняшнего тренерского штаба союза биатлонистов России, – заявил Ростовцев. - Позор заключается не только в его поступке, но и в том, что такие кандидатуры рассматривались в состав тренерского штаба. Я считаю, что те люди, которые эту кандидатуру предлагали, должны об этом сказать и покаяться. И очень плохо, если и остальные кандидатуры не только тренерского штаба, но и управленческого персонала будут из той же когорты, что и этот товарищ. И, по моему мнению, это черное пятно не только на карьере этого человека, но и на всем новом Cоюзе биатлонистов России. (Петр ГРИГОРЕНКО)