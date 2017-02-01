Павел Ростовцев: "Такие комментарии, как сделал Фуркад, никого не красят"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что комментарии биатлониста Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова не красят француза.
– Эти вещи не красят ни тех, кто дает повод к таким высказываниям, ни тех, кто их постит, – сказал Ростовцев. – Конечно, с юридической точки зрения Александр может выступать в соревнованиях, и его форма позволяет это делать. А вот морально-психологический и политический аспекты вокруг всего этого соответствующие. Но мое мнение таково, что Логинов имеет все основания участвовать в официальных соревнованиях в рамках действующего антидопингового кодекса. Он свое отбыл. Ну а то, что некоторые спортсмены позволяют себе иные точки зрения, не считаю нужным комментировать. Это все равно что копаться в "грязном белье". Такие высказывания в любом случае никому не делают чести. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
alar
Странно, Ростовцев недоволен высказываниями Фуркада о Логинове, но никак не комментирует высказывания Тихонова о себе. Понимать ли сей факт так, что слова Фуркада про Логинова - это копание "в грязном белье", а слова Тихонова - это правда?
15:22 1 февраля
sergey.v1968
чем капаться? не пора ли корректорам тоже чем-нибудь прокапаться, чтобы в белье кОпаться, а не капаться? Лол, джамшуты и равшаны копеечные
13:13 1 февраля
Эрмин
Зо злости в "корректоре" букву пропустил. Пойду тоже ширнусь.
12:50 1 февраля
Эрмин
Да уберите на хрен Лену или наймите корретора. Что за "капаться" ? Прокапаться,может,ей ?
12:49 1 февраля