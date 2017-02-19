Павел Ростовцев: "Сегодняшний Шипулин посильнее прошлогоднего"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что во время мужской эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене Антон Шипулин проявил себя лидером сборной России. Вчера россияне в составе Шипулина, Алексея Волкова, Максима Цветкова и Антона Бабикова заняли первое место в эстафете 4х7,5 км.

– Как считаете, почему не получалось реализовать потенциал раньше – состав у нас и в последние годы на чемпионатах мира был неплохим...

– Мы впервые за последние несколько чемпионатов мира пробежали без штрафных кругов. Сегодня, зайдя на штрафной круг, рассчитывать на высокое место бесполезно. Мы справились со стрельбой, вот и все. Антон Шипулин – действительно лидер команды, его форма на чемпионате мира сейчас значительно отличается в лучшую сторону по сравнению с той, что была в прошлом году. Он посильнее прошлогоднего Шипулина в сравнении к своим соперникам. Он близок к пику формы – видно по движениям, по результатам на лыжне.

– То есть сегодня ждать можем ждать высокого результата от Антона в масс-старте?

– Можем, конечно. Любая победа – это прежде всего эмоции. Не знаю, сколько наши вчера потратили эмоциональных сил, но это был выплеск. И на награждении, и поздравления. Насколько ребята сумеют сохранить свою готовность, психологический настрой на масс-старт, сложно сказать. В идеале после медальной церемонии ребята должны были забыть про успех и спокойно готовиться к последнему старту. Посмотрим.

– Шипулин показал вчера действительно красивый финиш. Но почему он в спринте выступил не так удачно – добирал кондиции и только теперь подошел к оптимальным?

– Сложно сказать, что не получалось в спринте и почему – это лучше у него спросить. Думаю, вчера просто ситуация была другая. Он лидером взял эстафету, понимал, что в четырех секундах перед Фуркадом. Он выложился, нашел все мыслимые и немыслимые резервы в своем организме, чтобы так финишный круг пробежать. Ну и лыжи лучше ехали. (Елена СОБОЛЬ)