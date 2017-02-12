Павел Ростовцев: "Россиянки еще поборются за медали в эстафете"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев подчеркнул, что женская сборная России, за исключением Ирины Старых, в гонке преследования выступила без особого блеска. По его словам, биатлонистка, пришедшая к финишу четвертой, находится в хорошей форме.

- Прежде всего мне хотелось бы поздравить Ирину Старых и Дашу Домрачеву с их впечатляющим прорывом. Несмотря на непростые погодные условия, Ирина достойно показала себя на огневом рубеже, - сказал Ростовцев. - Кроме того, было приятно, что на финишном круге она сумела составить достойную конкуренцию очень сильной биатлонистке Мякяряйнен.

Старых в хорошей форме. Акимова осталась на тех же позициях, на которых и стартовала. Слепцова на что готова, то и показала. В целом, девочки выступили без блеска, за исключением Старых. Думаю, мы еще поборемся за медали в женской эстафете. У парней же все более надежно. Но вызывает опасение тот факт, что Максим Цветков худшие свои выступления в сезоне показал именно на чемпионате мира. (Любовь КОНЯЕВА)