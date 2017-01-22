Павел Ростовцев: "При первой возможности нас бы порвали. Значит, доказательств нет"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказал мнение о том, что материалы, которые собрала комиссия IBU, не позволяют делать какие-либо кардинальные выводы. По его словам, это является показателем того, что в истории с обвинениями российских биатлонистов много политики и надуманных вещей.

- Мне кажется, что Международный союз биатлонистов показывает, как действительно нужно относиться к подобного рода громким заявлениям, - сказал Ростовцев. - При первой возможности нас бы там порвали. Значит, действительно нет доказательств, и те материалы, которые собрала комиссия, не позволяют делать такие кардинальные выводы. Это лишний раз подчеркивает, что во всей этой истории очень много политики и надуманных вещей.

- Верите в то, что недовольные страны действительно могут бойкотировать соревнования?

- Это, опять же, политика. Как спортсменам преподносят, так они все и воспринимают. По крайней мере, вчера было вынесено решение. Я читал, якобы некоторые спортсмены остались недовольны тем, что не было никаких решений. Ну, как это не было? По 22 спортсменам оно принято - приостановлено всякое расследование в их адрес. К тому же в феврале во время чемпионата мира исполком соберется для определения судьбы чемпионата мира в Тюмени. Просто если решения оказались не такие, которые ожидали некие спортсмены, это не значит, что они не приняты. Мне кажется ситуация нормальная, но точка еще не поставлена. Рано радоваться. Надо и дальше сотрудничать, документально доказывать, отвечать на вопросы Международного союза биатлонистов по этой ситуации, быть открытыми и корректными.

- Есть вероятность перепроверок сочинских допинг-проб у всех действующих биатлонистов. Как к этому относитесь?

- Нормально отношусь. Чистым спортсменам нечего бояться. Такая шумиха идет вокруг Сочи, что перепроверить пробы - абсолютно нормальное решение. Законно ли это? Если было бы незаконно, наверное, не проверяли бы. Поэтому пробы и хранят несколько лет и, если я не ошибаюсь, в любой момент могут их перепроверить в случае каких-то сомнений. Считаю, пусть проверяют. Может, это действительно будет последней точкой, которая что-то докажет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)