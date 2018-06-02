Павел Ростовцев: "Не знаю, есть ли какой-то принцип отбора состава в сборной России"

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал "СЭ" составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19, выразив недоумение целым рядом решений тренерского штаба.

- В состав включен Антон Шипулин.

- У него, может, был и не самый удачный прошлый сезон, но он лучший российский биатлонист, поэтому его попадание в состав закономерно.

- Отсутствие Алексея Волкова и Василия Томшина и в основе и в резерве, Малиновский только во второй команде - вас не удивляют эти решения?

- Я не знаю, по какому принципу комплектовали команду. И есть ли вообще какой-то принцип. Потому что новый президент СБР Владимир Драчев много говорил, что будут по рейтингу набирать состав - первые восемь мест. Надо понять, что именно было положено в основу того или иного решения. Наверняка у тренеров, которые будут работать с командами, есть свои взгляды на потенциал того или иного биатлониста. Наверное, одного или двух спортсменов могли на усмотрение тренерского штаба взять. (Арман МКРТЧЯН)