Павел Ростовцев: "Наши девушки были не готовы к скоростям"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что только при идеальной стрельбе российские биатлонистки могли рассчитывать на хорошее выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. По словам Ростовцева, россиянки не были готовы функционально и физически.

– У наших девушек сегодня не получилось ничего, – сказал Ростовцев. – Мы же понимаем, что основной козырь наших спортсменок – это стрельба. Только при идеальном выполнении этого компонента мы можем на что-то рассчитывать. Но сегодня россиянки развалились в стрельбе, да и ногами тоже уступили. Бросилось в глаза, как с последнего рубежа уходила Коукалова и как уходила Подчуфарова. Это две разные вещи. Там была агрессия, настрой, полет, а у нас какая-то академическая растянутость. Девушки не готовы к скоростям и работе в таких непростых условиях. Сегодня было тепло, и трасса непростая. Мы не были готовы функционально и физически.

– Наши девушки после финиша действительно жаловались на жаркую погоду. Насколько это влияет?

– Она для всех была жаркая. Всем было тяжело, поэтому в данном случае погода – это не отговорка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)