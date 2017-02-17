Павел Ростовцев: "Мы снимаем розовые очки и признаем, что сегодня это наше место"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что женская эстафета была одной из самых красивых за последнее время, и выразил сожаление, что сборная России не смогла поучаствовать в распределении призовых мест. Женская команда заняла лишь десятое место, победителем стала сборная Германии.

– Сегодня была одна из самых красивых эстафет за последнее время, - сказал Ростовцев. - Мы видели ожесточенную борьбу. До последнего куга пять команд претендовали на медали. Спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства, когда на стойке четвертого этапа Дальмайер двумя промахами дала шанс конкуренткам, и они отстреляли чисто. Естественно на последнем круге шла такая борьба, в которой никто себя не жалел. Качели раскачивались то влево, то вправо.

В каждой из команд были неудачные выступления. За исключением немецкой сборной. К сожалению, наша команда не смогла поучаствовать в распределении медалей. За исключением хорошего этапа Ирины Старых и качественной работы лыж наших девушек, нечего отметить.

– Тренеры не ошиблись, что поставили на четвертый этап Акимову?

– Думаю, они правильно все делали. Законы эстафеты таковы, что нельзя терять контакт с лидирующей группой. Лидером нашей команды сегодня была Ирина Старых, и ее ударный этап позволил нам надеяться, что при очень хорошем стечении обстоятельств и качественной стрельбе, мы сможем бороться за призовой подиум. Отмечу, что у Светланы Слепцовой не очень получилась вторая часть ее этапа. После удачного первого круга она стала отставать и по ходу и на стойке рассыпалась. На финишном круге у нее скорость заметно снизилась.

Надо признать, что за два последних года выступления наших женщин в эстафетах были не очень удачными. Мы снимаем розовые очки и признаем, что сегодня это наше место. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)