Павел Ростовцев: "История с допингом - грязная и с политической подоплекой"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев выразил мнение, что допинговый скандал с российскими биатлонистами имеет политическую подоплеку. Ранее стало известно, что ВАДА после доклада независимого эксперта Ричарда Макларена предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) список из 31 российского спортсмена, нарушавшего антидопинговые правила. IBU примет решение по данному вопросу в ближайший четверг.

- Насколько вас беспокоит решение по российскому биатлону, которое в четверг вынесет IBU?

– Вот эту тему комментировать я бы не хотел. Пока не будет официального решения, фамилий и доказательств, говорить что-то не имеет смысла. При этом уже сейчас понятно, что вся эта история – нехорошая, грязная и с большой политической подоплекой. (Мария МАРКОВА)

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