Павел Ростовцев: "Хорошо, что в мужской сборной России есть конкуренция"

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что Алексей Волков неплохо проявил себя во время мужской эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Вчера россияне в составе Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняли первое место в эстафете 4х7,5 км.

– У вас были сомнения по поводу состава? Скажем, по Максиму Цветкову, который неудачно пробежал спринт в Хохфильцене?

– Нет, потому что на эстафету все-таки накатывали Максима. Действительно неудачная гонка у него была спринтерская, но сомнений все равно не было. В любом случае это лучший вариант – искать, пробовать, давать возможности. Надо готовиться к олимпийскому сезону, пускать молодых в эти жернова, в жесткую борьбу. Если бы не получилось так хорошо, Бабиков и Цветков все равно получили бы неоценимый опыт. Здорово, что этот опыт такой положительный. Надо доверять молодым, идет смена поколений. Это основной посыл, который биатлонная общественность должна для себя уяснить (особенно женщины) – пришло время молодых. Им же по сезону доверяли, они отрабатывали это доверие, показывали результаты – иногда, бывало, и срывались... Но ничего страшного – срывались, но все-таки стали чемпионами мира.

– Волкову дают не так много шансов на Кубке мира в течение сезона, всего две гонки у него и на чемпионате мира. Это грамотная точечная работа или все же спортсмен способен на большее и надо чаще ему доверять?

– Думаю, что Алексей может быть полезен команде не только в эстафете. Но многое зависит от правил игры, то есть от критериев отбора. Приняли в этом году такое решение, значит, так и происходит. Но Алексея в нужный час в нужном месте поставили. Пробежал неплохо он индивидуальную гонку, быть 11-м на чемпионате мира – это хороший результат. Не скажу, что он вчера блистал в эстафете, но пробежал неплохо. Волков – надежный эстафетчик, надо его беречь и не сбрасывать со счетов.

– Кажется, что состав мог быть и совсем не такой без потери качества – тренерам было из кого выбирать.

– Конечно. У нас хорошая скамейка. Есть и Логинов, и Матвей Елисеев, да и Евгения Гараничева не стал бы сбрасывать со счетов. Это очень здорово, когда есть такая конкуренция, когда место в эстафете ни у кого не забронировано, кроме Шипулина, – это дает результат. Здорово, когда есть выбор, все-таки состояние спортсмена важно – может быть простуда, может, кто-то с формой промахнулся. Хорошо, что есть возможность выбирать из 6-7 человек, в отличие от женской. (Елена СОБОЛЬ)