Павел Ростовцев: "Если Логинов хорошо отработает "стойку" в преследовании, то и там будет медаль"

Серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал "СЭ" выступление Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Наш биатлонист занял третье место, уступив победителю норвежцу Йоханнесу Бе и обладателю серебра французу Антонену Гигонна.

– Первая медаль в сезоне – это здорово, поздравляю Логинова! Сашка и на отборочных соревнованиях показывал высокий уровень, и вчера в индивидуальной гонке хорошо смотрелся ходом, – сказал Ростовцев. – Дай ему бог удержать нынешнюю форму и в следующих стартах.

– Что нужно сделать Логинову, чтобы в гонке преследования удержаться в тройке?

– Удачно отработать на стрельбе из положения стоя. Если Логинов завтра хорошо отстреляет на "стойке", то есть все шансы остаться в тройке. Гонки преследования всегда жесткие в плане борьбы за высокие места, надо соответствовать этому уровню. (Иван Торопцев)