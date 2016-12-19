Павел Ростовцев: "Акимова доказала, что ничего невозможного нет"

Трехкратный чемпион мира, бывший тренер сборной России Павел Ростовцев высоко оценил потенциал россиянки Татьяны Акимовой. Биатлонистка дебютировала на Кубке мира в прошлом сезоне, а в этом уже успела выиграть спринт и стать третьей в гонке преследования в Нове-Место.

- Татьяна начинала сезон в районе 30-х мест ходом, - сказал Ростовцев. - А на чешском этапе она реально ворвалась в элиту! Посмотрите, сколько уверенности добавили ей эти подиумы. Уже в масс-старте она не отсиживалась за спинами остальных, а по-хорошему наглела на дистанции. Насколько ее уровень подготовленности позволит продолжать выступать также на следующих этапах – покажет время. Но главный итог выступления Акимовой в том, что любая работа не проходит даром. Нужно тренироваться! А горшки не боги обжигают. Татьяна своим примером доказала, что ничего невозможного нет. (Мария МАРКОВА)

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