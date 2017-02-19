Павел Колобков: "Сборная России должна претендовать на более высокие места"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российские спортсмены должны бороться за более высокие места на чемпионатах мира. На мировом первенстве в Хохфильцене россияне завоевали одно золото и одну бронзу.

– Надо оценивать каждую дисциплину в отдельности. Выступление девушек вряд ли можно назвать успешным, а у ребят приятно, что было золото в эстафете, – цитирует ТАСС Колобкова. – Но в целом наша команда должна претендовать на более высокие награды во всех дисциплинах, с учетом того, сколько вкладывается в биатлон, насколько он популярен. Чемпионат был очень важен с точки зрения оценки наших возможностей накануне Олимпийских игр, но впереди год, когда можно сделать выводы и скорректировать подготовку.

Сейчас надо встретиться с тренерами, посмотреть планы – что выполнили, что не удалось, какие ошибки были допущены. Много нюансов – поговорим с тренерами, встретимся с руководством федерации. Это один из ключевых и медалеемких видов спорта, у нас есть ребята, на которых можно опереться, которые могут составить конкуренцию. Победа в эстафете была важна, была бронза, но в индивидуальных гонках выступали неровно и нестабильно. Оцениваю этот чемпионат удовлетворительно, но мы обязаны выступать лучше.