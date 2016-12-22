Павел Колобков: "Решение о переносе турниров из России необоснованно"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что решение о переносе этапа Кубка России из Тюмени и юниорского чемпионата мира из Острова было принято под давлением общественности. При этом СБР самостоятельно отказался от проведения этих соревнований, о чем было сообщено в пресс-релизе по итогам экстренного заседания исполкома IBU.

– Уверен, что решения нельзя принимать под давлением спортсменов ряда стран, - цитирует ТАСС Колобкова. – Это такой процесс, который потом, не сомневаюсь, отразится на тех, кто сам принимал такие решения, кто оказывал такое давление. Спорт должен быть выше подобных несправедливых решений под давлением и угрозой бойкотов.

Мы огорчены таким решением; считаю, что оно было необоснованным. Потому что в России любят биатлон – болельщики ждали этих соревнований, Россия готовилась к ним. Иностранцы любят приезжать в Россию, у нас высокий уровень организации. У некоторых были сомнения по поводу процедур допинг-контроля на соревнованиях в России, но он был обеспечен по самым высоким стандартам.

Это необоснованное решение под давлением. Мы к этому вопросу вернемся в ближайшее время, и наша федерация продолжит переговоры.

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