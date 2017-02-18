Павел Колобков: "Победа в мужской эстафете – большое событие"

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что пока рано давать общие оценки выступлению сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене. Сегодня мужская сборная России одержала победу в эстафетной гонке.

– Долгожданная победа. Сегодня вся команда была единым коллективом, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – Можно поздравить всех: и болельщиков, и весь тренерский штаб, и самих ребят. Мужская эстафета – одна из самых престижных гонок чемпионата, и победа в ней – большое событие.

Общих оценок сейчас делать не хотелось бы. Мы ждем возвращения команды, тренеров, руководителей Союза биатлонистов России, и обсудим выступление. Но я считаю, что Россия способна претендовать на более стабильные результаты в биатлоне. Поэтому есть, куда расти.