Павел Колобков: "Надеемся, что в дальнейшем переносов соревнований из России не будет"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что больше переносов международных соревнований из России не будет. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи, также Россия осталась без этапа Кубка мира и молодежного чемпионата мира-2017 по биатлону и этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

– Одним из вопросов коллегии Минспорта было утверждение плана соревнований на будущий год. Он принят уже с учетом отмены этапов Кубка мира по биатлону и чемпионатов мира по бобслею и скелетону?

– Конечно. Надеюсь, в дальнейшем подобных моментов у нас не будет. Считаю, это неправильное решение со стороны международных спортивных федераций. Мы будем продолжать обсуждение с ними. Россия ждала и готовилась к стартам. Для международных спортсменов и многих других стран, уверен, случившееся стало неприятностью, поскольку все знают, как Россия проводит соревнования. И все их сомнения – надуманные и неправильные.

– Чего нам вообще ждать дальше в сложившейся ситуации?

– Что нам ждать?.. Продолжаем работу, будем взаимодействовать с международными федерациями. Мы расстроены, но, повторю, надеемся, что в дальнейшем переносов соревнований из России не будет. Это очень важные вопросы, но у Минспорта много других не менее важных, внутренних: это не только развитие комплекса ГТО, но и реформирование детско-юношеского спорта. А вот эти все вещи, которые сейчас происходят вокруг... Они проходящие. Я в спорте больше 30 лет. И знаю: если мы будем сильнее, то нам все по плечу. И борьба нас только закалит. Так меня учили.

– Министерство спорта собирается просить у СБР официальных объяснений по поводу формулировки переноса соревнований по поводу переноса этапа Кубка мира?

– Мировой спорт устроен так, что местные национальные федерации сами взаимодействуют с международными. У Минспорта прямого взаимодействия с тем же IBU нет. Мы только содействуем в проведении соревнований. (Михаил ГОНЧАРОВ)