20:19 8 февраля | БИАТЛОН

Павел Колобков: "На чемпионате мира наши ребята могут доказать, что они самые сильные"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что на предстоящем чемпионате мира российские спортсмены смогут удачно выступить и доказать свою силу на международной арене. Турнир стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене, спортсмены выступят в смешанной эстафете. В гонке примут участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин.

– Стартует чемпионат мира, и давайте болеть за наших ребят, которые могут доказать, что наши спортсмены – самые сильные, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – А вопрос заявления IBU будем обсуждать вместе с федерацией и руководством региона.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20170208/1116025259.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Max2015

активно слабоумный чел - видать какой-то укол сквозь маску таки прошел, это иногда случается

20:51 8 февраля

Rostovchanin

Новый "Мутко" объявился. Чего удивительного, ему по статусу теперь положено агитацию проводить в массах.

20:27 8 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ