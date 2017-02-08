Павел Колобков: "На чемпионате мира наши ребята могут доказать, что они самые сильные"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что на предстоящем чемпионате мира российские спортсмены смогут удачно выступить и доказать свою силу на международной арене. Турнир стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене, спортсмены выступят в смешанной эстафете. В гонке примут участие Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин.

– Стартует чемпионат мира, и давайте болеть за наших ребят, которые могут доказать, что наши спортсмены – самые сильные, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – А вопрос заявления IBU будем обсуждать вместе с федерацией и руководством региона.