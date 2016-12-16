11:18 | БИАТЛОН

Павел Колобков: "Комментарии? Пока читайте Бессеберга"

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Министр спорта РФ Павел Колобков не стал комментировать ситуацию по расследованию Международным союзом биатлонистов (IBU) списка из 31 россиянина, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ранее ВАДА предоставило IBU этот список биатлонистов, составленный на основании доклада Ричарда Макларена.

– Будем давать комментарии, когда все выясним, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова, сославшегося на главу IBU. – Пока читайте Бессеберга.

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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20161216/1113817096.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Leo Hawk

Правда и есть. За столько месяцев ни один прямо обвинённый в причастности к допингу спортсмен или чиновник не рискнул подать в суд на Зеппельта, Паунда, Макларена. Как думаешь почему?

12:52

alex1966

Похоже на правду, поскольку наши функционеры ничего не делают, и ничего не обжалуют.

12:38

Max2015

Колобку реально не позавидуешь - разгребать всё это дерьмо. Хотя, с другой то стороны, - верная правая рука М-ра Ноукриминалити последние 5 лет, как раз период Макларена, так что поделом - фестивалили-фестивалили, теперь пришел счет. Гамбургский.

11:33

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