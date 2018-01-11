Пащенко стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле

Француз Жан-Гийом Беатрикс выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Арбер-Цвизеле. Россиянин Петр Пащенко стал вторым. Вторую позицию он занимает и в общем зачете Кубка IBU, уступая норвежцу Вегарду Йермуннсхаугу 21 очко.

Арбер-Цвизель (Германия)

Кубок IBU

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Беатрикс (Франция) – 53.31,5 (1 промах)

2. ПАЩЕНКО (Россия) – отставание 32,8 (1)

3. Чепелин (Белоруссия) – 1.03,3 (2)

4. Богетвейт (Норвегия) – 1.06,2 (1)

5. Кристейн (Чехия) – 1.41,6 (3)

6. Т. Крупчик (Чехия) – 1.42,4 (3)

16. СУЧИЛОВ (Россия) – 3.15,8 (4)

23. СЛЕПОВ (Россия) – 3.43,9 (6)

32. ЛАТЫПОВ (Россия) – 4.57,0 (5)

37. КОРНЕВ (Россия) – 5.24,4 (5)