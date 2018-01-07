Пащенко - четвертый в спринте на этапе Кубка IBU

Россиянин Петр Пащенко занял четвертое место в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Орсбли. Победу одержал Вегард Йермуннсхауг из Норвегии. В тройку также вошли Симон Фуркад и Флориан Граф.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт 10 км

1. В. Йермуннсхауг (Норвегия) - 25.21,5 (1 шт. круг)

2. С. Фуркад (Франция) - отставание 21,5 (1)

3. Ф. Граф (Германия) - 27,3 (0)

4. ПАЩЕНКО (Россия) - 47,8 (1)

5. Жемличка (Чехия) - 48,3 (1)

6. Фаб. Клод (Франция) - 53,4 (2)...

11. ЛАТЫПОВ (Россия) - 1.04,8 (2)...

13. СЛЕПОВ (Россия) - 1.09,4 (2)...

17. КОРНЕВ (Россия) - 1.15,3 (1)