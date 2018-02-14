Парамыгина предложила снять фильм о Бьорндалене и Домрачевой

Призер Олимпиады-1994 Светлана Парамыгина считает достойной экранизации историю белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Оле Эйнара Бьорндалена​. По мнению трехкратной чемпионки мира, кинолента о их карьере и любви может получиться очень увлекательной.

– Если мы говорим о том, как увлечь поколение, давайте не будем забывать про кино, – приводит сайт телеканала СТВ слова Парамыгиной. – Много уже говорили про кинофильм "Движение вверх", который пробуждает и чувство общности, и чувство команды, и вызывает желание заниматься спортом.



Даже в белорусском спорте сколько есть замечательных моментов. Та же романтическая история любви Дарьи Домрачевой и Оле Эйнара Бьерндалена заслуживает того, чтобы вынести ее на экраны. А сколько у них в карьере было поворотов? Динамичных, трагических, которые было бы очень интересно увидеть, и это бы увлекло.