18:58 | Биатлон

Отстраненный за домогательства тренер поехал на сбор с детьми

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Как стало известно "СЭ", тренер сборной Московской области по биатлону Сергей Тутмин, обвиняемый в домогательствах в отношении спортсменки Анны Моисеевой, отправился с группой молодых подмосковных спортсменов на сбор в Кисловодск. 
 
После начала сексуального скандала Тутмин официально уволился со всех тренерских должностей, и в его отношении было начало расследование. О расставании со скандальным тренером заявили руководители спорта Московской области и подмосковной федерации биатлона. Однако, как теперь выясняется, это была формальность – де-факто Тутмин продолжает работать с несовершеннолетними. (Андрей ШИТИХИН)

Все подробности - в материале "СЭ":
По стопам Чегина. Обвиняемый в домогательствах тренер вновь работает с детьми

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КОММЕНТАРИИ (1)
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МГБ-2

И правильно делает! Никто ничего не доказал,пиар раздут малолетней пигалицей и СЭ.Никому этот лже-факт уже не интересен.Работай,Сергей,дай бог тебе удачи!

19:34

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