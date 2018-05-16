Отстраненный за домогательства тренер поехал на сбор с детьми

Как стало известно "СЭ", тренер сборной Московской области по биатлону Сергей Тутмин, обвиняемый в домогательствах в отношении спортсменки Анны Моисеевой, отправился с группой молодых подмосковных спортсменов на сбор в Кисловодск.



После начала сексуального скандала Тутмин официально уволился со всех тренерских должностей, и в его отношении было начало расследование. О расставании со скандальным тренером заявили руководители спорта Московской области и подмосковной федерации биатлона. Однако, как теперь выясняется, это была формальность – де-факто Тутмин продолжает работать с несовершеннолетними. (Андрей ШИТИХИН)

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По стопам Чегина. Обвиняемый в домогательствах тренер вновь работает с детьми