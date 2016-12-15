14:36 | БИАТЛОН

Отстранение российских биатлонистов, упомянутых в докладе ВАДА, может произойти до четвертого этапа Кубка мира

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Российские биатлонисты, подозреваемые в употреблении запрещенных веществ, упомянутые в списке Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), могут быть отстранены от соревнований до начала четвертого этапа Кубка мира, утверждает VG.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил от ВАДА список, в котором упоминаются имена 31 спортсмена РФ, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. По словам главы IBU, среди них есть атлеты, которые продолжают выступать в международных турнирах. Напомним, четвертый этап КМ пройдет в Оберхофе с 5 по 8 января 2017 года.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга//
Решение по чемпионату мира-2021 может быть принято на конгрессе IBU в 2017 году 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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regiment

отстранить по подозрению???? супер делишки в мировом спорте

16:02

Banro

Гораздо интереснее, кто стоит за Маклареном. Он - так, рупор "правды". Информационная война продолжается. На всех фронтах. Ждем ответа от мишек.

15:41

PallMall

31 спортсмен, где они их нашли, у нас стольких нет.

15:13

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