Отстранение российских биатлонистов, упомянутых в докладе ВАДА, может произойти до четвертого этапа Кубка мира

Российские биатлонисты, подозреваемые в употреблении запрещенных веществ, упомянутые в списке Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), могут быть отстранены от соревнований до начала четвертого этапа Кубка мира, утверждает VG.
Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил от ВАДА список, в котором упоминаются имена 31 спортсмена РФ, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. По словам главы IBU, среди них есть атлеты, которые продолжают выступать в международных турнирах. Напомним, четвертый этап КМ пройдет в Оберхофе с 5 по 8 января 2017 года.
IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга//
Решение по чемпионату мира-2021 может быть принято на конгрессе IBU в 2017 году
regiment
отстранить по подозрению???? супер делишки в мировом спорте
16:02
Banro
Гораздо интереснее, кто стоит за Маклареном. Он - так, рупор "правды". Информационная война продолжается. На всех фронтах. Ждем ответа от мишек.
15:41
PallMall
31 спортсмен, где они их нашли, у нас стольких нет.
15:13