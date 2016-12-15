Отстранение российских биатлонистов, упомянутых в докладе ВАДА, может произойти до четвертого этапа Кубка мира

Российские биатлонисты, подозреваемые в употреблении запрещенных веществ, упомянутые в списке Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), могут быть отстранены от соревнований до начала четвертого этапа Кубка мира, утверждает VG.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) получил от ВАДА список, в котором упоминаются имена 31 спортсмена РФ, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. По словам главы IBU, среди них есть атлеты, которые продолжают выступать в международных турнирах. Напомним, четвертый этап КМ пройдет в Оберхофе с 5 по 8 января 2017 года.

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга//

Решение по чемпионату мира-2021 может быть принято на конгрессе IBU в 2017 году