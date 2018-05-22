Основа и резерв сборной России будут проходить совместные сборы

Президент СБР Владимир Драчев сказал, что основной и резервный состав сборной России будут проходить совместные сборы, но заниматься у разных тренеров. В понедельник состоялось первое заседание обновленного состава правления СБР во главе с избранным на прошлой неделе на четырехлетний срок президентом организации Драчевым. Главным тренером сборной был назначен Анатолий Хованцев, старшие тренеры команд будут утверждены до конца недели.

- Меняется система, на сборы будут ездить две команды, команда "А" и команда "Б". Вместе со страшим тренером с биатлонистами в количестве 16 человек будут работать четыре специалиста, - цитирует ТАСС Драчева. - Другое дело, что даже находясь на одном сборе, они будут работать под руководством разных тренеров. Это позволит просмотреть всех спортсменов. В постолимпийском сезоне мы должны просмотреть всех спортсменов, которые у нас есть.