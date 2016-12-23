09:59 | БИАТЛОН

Организаторы этапа Кубка мира в Тюмени начали возвращать деньги за билеты

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Вопрос об отстранении от соревнований всей российской команды и членстве Союза биатлонистов России на заседании исполкома IBU не поднимался.Суд IBU: проскочили, но рано радоваться

Организаторы Кубка мира по биатлону в Тюмени начали возвращать деньги за билеты, информирует пресс-служба Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. Вчера Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа КМ, а также от юношеского чемпионата мира.

Вчера исполком IBU рассматривал дело 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых махинациях.

Ранее ряд иностранных спортсменов заявляли о том, что могут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а также поставили под сомнение целесообразность проведения в том же российском городе чемпионата мира-2021.

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Дополнительная информация

http://csp72.ru/novosti/biatlon/nachinaetsya-protsedura-vozvrata-denezhnykh-sredstv-za-priobretennye-bilety-na-etap-kubka-mira-po-bi/

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