Организаторы этапа Кубка мира в Тюмени начали возвращать деньги за билеты

Организаторы Кубка мира по биатлону в Тюмени начали возвращать деньги за билеты, информирует пресс-служба Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области. Вчера Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа КМ, а также от юношеского чемпионата мира.

Вчера исполком IBU рассматривал дело 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых махинациях.

Ранее ряд иностранных спортсменов заявляли о том, что могут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а также поставили под сомнение целесообразность проведения в том же российском городе чемпионата мира-2021.

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