Определен состав женской сборной России на индивидуальную гонку

Определен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, которая состоится в среду, 30 ноября, в 20:00 по московскому времени. Россию в гонке на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами представят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина и Екатерина Шумилова, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.