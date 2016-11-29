Определен состав женской сборной России на индивидуальную гонку

Определен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, которая состоится в среду, 30 ноября, в 20:00 по московскому времени. Россию в гонке на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами представят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина и Екатерина Шумилова, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Catch
В этом году уже нет никакого желания смотреть на биатлон! Главным образом из-за непроходимой тупости тренерского штаба, раз за разом наступающего на шумиловские грабли! Кайшеву не взяли, Сливко слили, а неприкасаемая опять в команде :facepalm:
19:54
xxx5
С чего я забанен ?
19:24
xxx5
Это просто беспредел !!! Слепцова, Шумилова... слов нет!!!
19:22
TV глядач
Каждый год одно и тоже, тренеры меняются =, А СОСТАВ сборной нет. Каждый год все говорят, что у этого состав будущего нет!!!! Надо вводить молодых!А потом Мутко, Кравцовы говорят, что ОНИ НЕ ИМЕЮТ МОРАЛЬНОГО ПРАВА ВЫСТУПАТЬ ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ!!!!!! Ульяна! Езжай к Ане в КОРЕЮ!!!! БЕГОМ!!!!!Дай бог к Олимпиаде успеешь! Приходят новые тренеры, а воз и ныне там! Мне кажется тренеров на этом месте кто-то ЗАКОЛДОВЫВАЕТ!!!!! На что они надеются!!!В этом году прибавят секунд 30, а к Олимпиаде порвут ВСЕХ!!! Слепцова, Глазырина, Шумилова, а там и Юрлова придёт. Мы болельщики по-моему все идиоты!!!!!
18:58
Санитар леса
Слепцова, Глазырина, Шумилова... Когда этот цирк закончится???
18:57
кузя23
Ну все понятно. Шумилова опять всем борща наварила. А Слепцова с Глазыриной котлетосы и компот приготовили. В общем сезон начинается)
18:32
Buldozer46
Кто Слепцову то в основу все время просовывает
18:15
Buldozer46
Да кто же эту Слепцову в основу двигает
18:14
kokkk3
Слепцова до финиша не доедет
18:14
ДОЗВОН ГУБЕР
Супер!!!!! ВСЕ Галапагосские звёзды в сборе!!!!!
18:08
ухтышъ
-
17:45