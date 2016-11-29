17:37 | БИАТЛОН

Определен состав женской сборной России на индивидуальную гонку

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Определен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде, которая состоится в среду, 30 ноября, в 20:00 по московскому времени. Россию в гонке на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами представят Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина и Екатерина Шумилова, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56407/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Catch

В этом году уже нет никакого желания смотреть на биатлон! Главным образом из-за непроходимой тупости тренерского штаба, раз за разом наступающего на шумиловские грабли! Кайшеву не взяли, Сливко слили, а неприкасаемая опять в команде :facepalm:

19:54

xxx5

С чего я забанен ?

19:24

xxx5

Это просто беспредел !!! Слепцова, Шумилова... слов нет!!!

19:22

TV глядач

Каждый год одно и тоже, тренеры меняются =, А СОСТАВ сборной нет. Каждый год все говорят, что у этого состав будущего нет!!!! Надо вводить молодых!А потом Мутко, Кравцовы говорят, что ОНИ НЕ ИМЕЮТ МОРАЛЬНОГО ПРАВА ВЫСТУПАТЬ ЗА ДРУГИЕ СТРАНЫ!!!!!! Ульяна! Езжай к Ане в КОРЕЮ!!!! БЕГОМ!!!!!Дай бог к Олимпиаде успеешь! Приходят новые тренеры, а воз и ныне там! Мне кажется тренеров на этом месте кто-то ЗАКОЛДОВЫВАЕТ!!!!! На что они надеются!!!В этом году прибавят секунд 30, а к Олимпиаде порвут ВСЕХ!!! Слепцова, Глазырина, Шумилова, а там и Юрлова придёт. Мы болельщики по-моему все идиоты!!!!!

18:58

Санитар леса

Слепцова, Глазырина, Шумилова... Когда этот цирк закончится???

18:57

кузя23

Ну все понятно. Шумилова опять всем борща наварила. А Слепцова с Глазыриной котлетосы и компот приготовили. В общем сезон начинается)

18:32

Buldozer46

Кто Слепцову то в основу все время просовывает

18:15

Buldozer46

Да кто же эту Слепцову в основу двигает

18:14

kokkk3

Слепцова до финиша не доедет

18:14

ДОЗВОН ГУБЕР

Супер!!!!! ВСЕ Галапагосские звёзды в сборе!!!!!

18:08

ухтышъ

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17:45

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Материалы других СМИ