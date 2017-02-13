20:51 | БИАТЛОН

Ондржей Рыбарж: "Угрозы в адрес чешских спортсменов - тактика негодяев"

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Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж считает возмутительными угрозы со стороны российских болельщиков в адрес чешских спортсменов. По его словам, жесткая позиция Чехии против допинга не должна быть поводом для таких нападок.

– Это тактика негодяев, которые пытаются запугать наших спортсменов, – цитирует iDNES Рыбаржа. – Эти письма с угрозами пишут злые люди, у которых паранойя и комплексы. И когда есть такие сумасшедшие российские комментаторы, которые распространяют пропаганду, чтобы воззвать к своему народу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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)V(ax

Тактика негодяев - разевать свои рты там, где вас не просят. И, конечно же, негодяи никогда не думают о последствиях и что бывает ответка от простых людей.

21:09

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