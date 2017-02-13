Ондржей Рыбарж: "Угрозы в адрес чешских спортсменов - тактика негодяев"

Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж считает возмутительными угрозы со стороны российских болельщиков в адрес чешских спортсменов. По его словам, жесткая позиция Чехии против допинга не должна быть поводом для таких нападок.

– Это тактика негодяев, которые пытаются запугать наших спортсменов, – цитирует iDNES Рыбаржа. – Эти письма с угрозами пишут злые люди, у которых паранойя и комплексы. И когда есть такие сумасшедшие российские комментаторы, которые распространяют пропаганду, чтобы воззвать к своему народу.