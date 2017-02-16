20:52 | БИАТЛОН

Ондржей Моравец: "Бэйли хороший парень и заслужил победу"

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Чех Ондржей Моравец поздравил американца Лоуэлла Бэйли с победой в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2017. Бэйли стал первым представителем США, выигравшим золото чемпионата мира в биатлоне. Моравец занял второе место.

- Я очень рад за Бэйли, - цитирует официальный сайт IBU Моравца. - Он хороший парень и заслуживает этого. Сегодня я был ближе всех к золоту. Я никогда не стреляю чисто в индивидуальной гонке и не ожидал такого от себя. 

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