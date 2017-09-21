Ольга Зайцева: "Все равно кто-то должен "выстрелить" неожиданно"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отметила, что ждет "выстрела" от кого-то из российских биатлонисток в олимпийском сезоне.

По итогам прошлого сезона лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 16-е место общего зачета Кубка мира. На чемпионате мира-2017, прошедшем в австрийском Хохфильцене, россиянки поднялись на пьедестал почета только в составе смешанной эстафеты.

Прошлый сезон также запомнился рядом скандалов и призывами некоторых иностранных спортсменов наказать российских биатлонистов за применение допинга.

- Я жду "выстрела" какого-то, - цитирует "Р-Спорт" Зайцеву. - Все равно кто-то должен "выстрелить" неожиданно. Сейчас и внимание СМИ не такое сильное, как раньше. Может быть, если отпустить ситуацию, девчонкам будет полегче, они немного расслабятся, будут готовиться, кто-то "выстрелит", и все будет хорошо.

- Не надо на все это отвлекаться. Как говорится, "собаки лают, караван идет". И наш караван будет идти, а собаки пусть лают.