Ольга Зайцева: "Все доказательства о допинге на Олимпиаде-2014 сфабрикованы"

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева​ отметила, что для нее очень важно доказать, что она чистая спортсменка. Она также выразила мнение, что все доказательства о применении допинга во время Олимпиады 2014 года сфабрикованы и появились из ниоткуда.

– Медаль Сочи-2014 для меня самая важная, потому что была выиграна в моей родной стране. Я никогда не употребляла допинг, я против этого, – приводит CNN слова Зайцевой. – Для меня очень важно доказать, что я чистая спортсменка и что свои результаты я показала без допинга. Я делаю для этого все возможное.

Все доказательства о допинге на Олимпиаде–2014 сфабрикованы и появились из ниоткуда. Это все чьи-то фантазии, и я не понимаю, почему люди им верят. Эти обвинения нереальны и безосновательны.

Хочу доказать свою невиновность, чтобы убрать этот грязный след со своей чистой карьеры. Хочу, чтобы мои дети никогда ничего не видели и не слышали об этом.

Напомним, ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Ее результаты с Олимпиады-2014 в Сочи, где она взяла серебро в эстафете, были аннулированы. Биатлонистка подала апелляцию в CAS.

Позже МОК опубликовал мотивировочную часть по дисквалификации Зайцевой. Главными аргументами против нее являются характерные царапины на контейнерах с допинг-пробами, свидетельствующие о незаконном вскрытии, и аномально высокий уровень соли в пробах.