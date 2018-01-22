Ольга Зайцева: "Все доказательства о допинге на Олимпиаде-2014 сфабрикованы"

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева отметила, что для нее очень важно доказать, что она чистая спортсменка. Она также выразила мнение, что все доказательства о применении допинга во время Олимпиады 2014 года сфабрикованы и появились из ниоткуда.
– Медаль Сочи-2014 для меня самая важная, потому что была выиграна в моей родной стране. Я никогда не употребляла допинг, я против этого, – приводит CNN слова Зайцевой. – Для меня очень важно доказать, что я чистая спортсменка и что свои результаты я показала без допинга. Я делаю для этого все возможное.
Все доказательства о допинге на Олимпиаде–2014 сфабрикованы и появились из ниоткуда. Это все чьи-то фантазии, и я не понимаю, почему люди им верят. Эти обвинения нереальны и безосновательны.
Хочу доказать свою невиновность, чтобы убрать этот грязный след со своей чистой карьеры. Хочу, чтобы мои дети никогда ничего не видели и не слышали об этом.
Напомним, ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Ее результаты с Олимпиады-2014 в Сочи, где она взяла серебро в эстафете, были аннулированы. Биатлонистка подала апелляцию в CAS.
Позже МОК опубликовал мотивировочную часть по дисквалификации Зайцевой. Главными аргументами против нее являются характерные царапины на контейнерах с допинг-пробами, свидетельствующие о незаконном вскрытии, и аномально высокий уровень соли в пробах.
miker65
Кузя, в бобслее есть разгон, от которого довольно сильно зависит результат. Недаром легкоатлеты-спринтеры в бобслей идут. Они же и допинг туда притащили. А в санках- согласен допинг вообще не нужен. Там вроде одна техника все определяет.
18:39
кузя23
miker65 Кузя, может они не принимали вообще допинг Ан и Вайлд? У Вайлда вид спорта исключительно на технику. _А у бобслеистов,саночников,скелетонистов разве не техника важна?
17:54
miker65
Кузя, может они не принимали вообще допинг Ан и Вайлд? У Вайлда вид спорта исключительно на технику. Зачем в горных лыжах допинг?
17:46
кузя23
miker65_А с Аном и Уайлдом как быть? Гришу не пускали к ним?
17:35
miker65
Кузя, это не совсем элементарно подогнать плотность. А если чистая моча тяжелее, то ее надо наоборот водой разбавлять. Работа требует тщательности, аккуратности и нескольких проверок. Просто элементарно не хватило времени! У тебя есть 8 часов ночи, чтобы это сделать. А проб, требующих замены - 20 штук! 20 минут на пробу! А ведь нужно ее вначале найти по номеру, вскрыть аккуратно, найти чистую мочу, проверить плотности в грязной и чистой моче, рассчитать сколько сыпануть надо соли, отмерить соль, насыпать, размешать, измерить плотность! Потом досыпать или долить воды...Видишь сколько телодвижений надо сделать ща 20 минут!
17:30
miker65
Кузя, я думаю Вася попытался по-английски пошутить, т.е. тонко.
17:22
кузя23
miker65 Кузя, не ты один удивляешься, что у нас ничего не могут должным образом организовать. Даже допинг-систему. Вася Уткин это один в один говорил недавно по спорт фм. Именно так! 17:04_Но если у нас не смогли даже организовать допинг-систему, то за что нас всего полишали?)За попытку?
17:07
кузя23
miker65 Кузя, я отвечу за мобильного актера. Да. Ты правильно понял. 16:54_Но ведь тогда сразу возникает вопрос. Как,зная нужную плотность,можно так накосячить? И еще. Родченкова не допустили до Ана с Уайлдом? А ведь эти спортсмены выиграли 5 золотых и 13 общих. Больше чем треть всех золотых медалей.
17:05
miker65
Кузя, не ты один удивляешься, что у нас ничего не могут должным образом организовать. Даже допинг-систему. Вася Уткин это один в один говорил недавно по спорт фм. Именно так!
17:04
miker65
Кузя, а если бы еще допинг-офицер мог бы еще концентрации основных солей мерить приивзятии проб, то подменить пробу было бы еще сложнее, еще дольше! Но видимо пока нет быстрого и очень надежного способа их определять прямо на месте взятия проб.
16:57
miker65
Кузя, я отвечу за мобильного актера. Да. Ты правильно понял.
16:54
miker65
Bache Gabrielsen, если ты много чего слышал в своей жизни, знаешь проиЛазутину, про Армстронга, то зачем прикидываешься шлангом тут и задаешь банально-детские вопросы, на которые ответы знают даже дети? Ямпросоо привел два всемирно известных факта, которые полностью опровергают твою логику! Ты можешь 50 лет втихаря принимать допинг по определенному продуманному тщательно плану и тебямни разу за эти 50 лет карьерымне застукают! Потому что родная допинг-система для этого создана и работает, чтобы тебя-допингера покрыаать всю твою жизнь. Лишь бы ты исправно медальки на олимпиадах завоевывал.
16:49
miker65
Рюрик, чего ты блуждаешь в трех соснах? Чистой мочи у Родченкова было чуть ли не эшелон на станции Сочи узловая. Но как ее подменить? Обе пробирки (А и Б) с грязной мочой просто потерять? Взять комплект новых, наклеить новые этикетки, подделать подписи и протоколы? А может там требуется еще иифотоотчет приложить! Если в этой цепочке принимал участие наш допинг-офицер, то это вполне осуществимо! А если в Сочах штат допинг-офицеров был доукомплектован еще и иностранными допинг-офицерами, то такой грубый подлог исключен! Но даже в случае с нашими допинг-офицерами, нужно иметь запасной комплект пробирок, этикеток и протокола. Не факт, что этот запасной комплект легко раздобыть. И даже, если их можно было как-то раздобыть, то это ограниченное количество! А подменять пробы нужно было десятками в день!
16:40
кузя23
mobile_actor 20 раз уже разъясняли: соль подсыпали, чтобы пдогнать плотность заливаемой заранее заготовленной мочи к плотности мочи в пробе, взятой на ОИ в Сочи, когда эти плотности не совпадали. Это было необходимо, так как плотность мочи измерятся при взятии и вносится в протокол, а потом и измеряется при анализе. Если бы плотности не совпали, сразу возникли бы вопросы. (Концентрация соли не измеряется при взятии проб и их анализе.) 16:28_То есть зная плотность грязной мочи, взятой после старта, нужно было подменить пробу заранее взятой чистой мочой,но всыпав нужное количество соли (ведь плотность уже известна и внесена в протокол). Я правильно понял?
16:38
кузя23
miker65 Кузя, здесь я тебе не подскажу ничего разумного. Наверное у Третьякова хорошие шансы отсудить свою невиновность в Лозанском суде. Возможно еще, что комиссия Мок просто не стала доставать по непонятным причинам какой-то убийственный козырь против Третьякова...Может искали следы допинга или Дюшес в какой-нибудь его пробе, сданной в Европе сразу после Сочей... 16:21_Да не,все чуть проще. Освальд сам говорил, что первым пунктом вины спортсмена было попадание в список Дюшес, который поразительным образом совпадает с предварительным медальным списком. А уже потом перебирали пробы из этого списка и у некоторых были царапины,у некоторых соли,а у некоторых и то и другое. А у нескольких,как у Третьякова,ничего. Но его лишили и дисквалифицировали.Просто за то,что был в списке.
16:31
mobile_actor
20 раз уже разъясняли: соль подсыпали, чтобы пдогнать плотность заливаемой заранее заготовленной мочи к плотности мочи в пробе, взятой на ОИ в Сочи, когда эти плотности не совпадали. Это было необходимо, так как плотность мочи измерятся при взятии и вносится в протокол, а потом и измеряется при анализе. Если бы плотности не совпали, сразу возникли бы вопросы. (Концентрация соли не измеряется при взятии проб и их анализе.)
16:28
кузя23
miker65 Кузя, верно. Груша - не Мутко. Но он грамотно работал все годы._Так то, "грамотно работающий" просто не должен был, по определению, на мегаглавном для страны мероприятии сыпать соль "на глазок". Тут вопрос либо в квалификации вообще, либо в сознательной провокации в конкретном случае. Про то,что ему не организовали нужное количество помощников уж извини,не поверю. Особенно когда тратятся миллиарды убитых енотов.
16:25
miker65
Кузя, здесь я тебе не подскажу ничего разумного. Наверное у Третьякова хорошие шансы отсудить свою невиновность в Лозанском суде. Возможно еще, что комиссия Мок просто не стала доставать по непонятным причинам какой-то убийственный козырь против Третьякова...Может искали следы допинга или Дюшес в какой-нибудь его пробе, сданной в Европе сразу после Сочей...
16:21
miker65
Кузя, верно. Груша - не Мутко. Но он грамотно работал все годы. Да и судя по всему, его к станку поставил Феттисов в 2004. Только пока неизвестно вместо кого. Гриша своего предшественника по станку пока огласке не предал. А Моку и Ваде глубокое расследование нашей допинг-системы невыгодно, потому как станет ясно всем, что Мок и Вада все годы все про нее знали и только ради мнимых рекордов сами способствовали распространению допинга!
16:12
кузя23
miker65_Помимо царапин и аномальных солей есть такая интересная штука как "список Дюшес". Вот например у Третьякова царапин на баночке нет,солей нет. Но он состоит в волшебном списке Гриши и поэтому дисквал. А за что?
16:11
кузя23
miker65 Кузя, ну ты сам покумекай! Зачем Грише чего-то заранее готовить_Затем что он не Мутко и прекрасно понимал,что рано или поздно с него спросят. Гриша не того калибра фигура,чтобы быть спокойным,как у Христа за пазухой.
16:06
ozozolio
Новоуепинни- Не только диван, человека тоже возьмут(он все вымыл)-на органы
16:00
miker65
Кузя, ну ты сам покумекай! Зачем Грише чего-то заранее готовить, если у него з/п - 600 тыщ рублей в месяц! Одно из двух: либо Гриша -просто прижимистый малый и он не захотел временно нанять на работу( и чтобы не делиться своими доходами) еще парочку Соболевских на период Олимпиады в Сочи, чтобы точно сыпать соль, а не в попыхах! Либо Гриша с Мутко не придумали быстро способ, чтобы нужых ему парочку дополнительных Соболевских оперативно аккредитовать на Олимпиаду, когда Гриша понял, что они вдвоем зашиваются с подменами! А допингеров-то у нас в Сочах было судя по всему тьма тьмущая! И всем нужно срочно за ночь менять мочу, потому как Вада под боком. Не упрел за ночь, наутро пробирки отправят в Лозанну!
16:00
кузя23
miker65 Кузя, этого кто-то зовут Гриша Родченков и Тимоха Соболевский. А так ты прав, сыпали они соль в чистую мочу Зайцевой на глазок, потому как если сыпать не на глазок, то это очень долго! Потому как нужно высчитать вначале сколько миллиграм соли требуется всыпать в пробирку. Потом тщательно миллиграмы отмерить на весах. А тебе некогда! Нужно вдвоем за ночь десятки проб заменить! А утром-то на работу! Поэтому и сыпали, основываясь на опыте, глазомере и набитой руке, не пользуясь точными весами. 15:34_А ну тогда понятно. Гриша себе плацдарм для отступления уже тогда готовил, поэтому и сыпал щедрой рукой. Чтобы потом пальчиком безошибочно ткнуть в нужные пробы.
15:43
Рюрик 09
miker65 _____ А на хрена соль сыпать??? Дабы скрыть запрещённые препараты? А не проще бережно сохранить, то, что Заенька написила несколько лет назад))))), дабы чистая была, как слеза младенца? Нет, понятно - дыма без огня не бывает. Но очень много нескладух. Зачем вскрывать пробирки, не проще ли просто подменить? Ну не поверю, что пробирки такие уникальные и их невозможно достать! Также не верю, что невозможно сохранить "чистые" анализы. А если и то, и то возможно, то почему их не соединить???
15:40
Bache Gabrielsen
Miker65 - я много чего слышал в своей жизни. Может даже, побольше, чем ты :) Основная часть спортивной карьеры Лазутиной прошла в 90-е годы, когда технологии обнаружения допинга, да и вообще борьба с ним были куда слабее. чем сейчас. Я не знаю, принимала ли Лазутина что-то в 90-е годы, да и никто сейчас этого не скажет. Может, да, может, нет. В 2002-м, видимо, приняла, и никто это особо не оспаривал. По Зайцевой же нет ни допинга, ни доказательств - кроме слов отсиживавшегося в свое время в психушке Родченкова, да неких царапин - которые же он вполне мог сам и нанести :) В любом случае это совершенно разные истории - ее, Зайцевой, и уж тем более, Армстронга. Не надо все в кучу валить.
15:39
miker65
Кузя, этого кто-то зовут Гриша Родченков и Тимоха Соболевский. А так ты прав, сыпали они соль в чистую мочу Зайцевой на глазок, потому как если сыпать не на глазок, то это очень долго! Потому как нужно высчитать вначале сколько миллиграм соли требуется всыпать в пробирку. Потом тщательно миллиграмы отмерить на весах. А тебе некогда! Нужно вдвоем за ночь десятки проб заменить! А утром-то на работу! Поэтому и сыпали, основываясь на опыте, глазомере и набитой руке, не пользуясь точными весами.
15:34
maxcds
Bache Gabrielsen, не объясняй, это бесполезно.
15:20
кузя23
Теоретически я ещё могу понять царапины,как бы указывающие на факт вскрытия. Но вот аномальный уровень соли, это как?? То есть кто-то хотел заменить грязную пробу Зайцевой, вскрыл баночку и сыпанул соли от души?На бредятину очень смахивает. Ведь сам процесс замены проб и должен был скрыть плохие анализы. Зачем делать их ещё хуже?
15:14
kolos249
Как сфабрикованы? А в чём тогда каялся Жуков? За что тогда согласились заплатить 15 млн.долларов? Зачем на ОИ едет команда нейтральных белофлажников в нейтральном тряпье?
15:10