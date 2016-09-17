Ольга Зайцева: "Вопрос про терапевтические разрешения очень непростой"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева накануне "Гонки легенд" отметила, что не готова говорить о разоблачениях хакерской группы Fancy Bears. По ее словам, в сборной России никаких терапевтических разрешений на сильнодействующие препараты не выписывалось, передает из Минска корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– За спортивными новостями следите?

– Да, стараюсь.

– Наверняка слышали о недавних хакерских атаках на базу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Вы в свое время вообще знали о терапевтических разрешениях?

– Да, знала, что его получают астматики и спортсмены, восстанавливающиеся после тяжелых травм. Таковы правила. Хотя у нас терапевтических разрешений не было ни у кого.

– У вас, например, было немало травм. Почему вы не оформляли его?

– Наверное, у меня были недостаточно серьезные травмы, чтобы что-то такое применять. Хотя обезболивающие иногда кололи. Даже на Олимпиаде. Но там были допустимые количества.

– Вообще вся эта ситуация кажется вам нормальной или все-таки странноватой?

– Сейчас мы начинаем ковыряться, копаться, как-то защищать себя. При этом, конечно, ненормально, когда спортсмены много лет применяют сильнодействующие препараты. Но вопрос очень непростой. Я не готова подробно говорить о нем.

Полностью интервью Зайцевой - в ближайшее время в "СЭ"