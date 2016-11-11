Ольга Зайцева: "Вилухиной будет не хватать"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила надежду на то, что Ольга Вилухина вернется в большой спорт. Ранее 28-летняя россиянка приняла решение о завершении карьеры.

- Вилухиной будет не хватать, конечно же. В нашей сборной есть сейчас сильные девочки, но нужно, чтобы были и опытные, - сказала Зайцева. - Конечно, возраст у Ольги совсем не критичный, и впереди могла быть еще Олимпиада, и даже не одна. Но совершенно не готова осуждать ее, потому что очень хорошо понимаю, чего ей не хватает для продолжения карьеры. Ольга – очень душевный человек, ей действительно всегда было важно быть эмоционально заряженной. Может, поживет сейчас годик обычной жизнью, и вернутся силы, кто знает? (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)