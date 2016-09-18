Ольга Зайцева: "В женской сборной России скоро появится звезда"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила мнение, что в женской сборной России в ближайшее время появится спортсменка мирвого уровня. По мнению спортсменки, биатлонисткам может не хватать жесткого тренера вроде наставника гандболисток Евгения Трефилова.

Скоро появится звезда. Такая же не будет, потому что одинаковых людей нет, но будут у нас звездочки, - цитирует ТАСС Зайцеву. - Надо надеяться, ждать, сейчас пройдет период смены поколения и девчонки вырастут, я надеюсь, что все "выстрелят". А с проблемами надо справляться, бороться, трудиться и терпеть, тогда все получится.

"Биатлон и гандбол являются разными видами спорта. У спортсменов командных видов другое мышление, а мы все-таки индивидуалисты. Хотя раньше у нас были тренеры примерно такого же типа, как Евгений Трефилов. Может быть, нам нужны тренеры пожестче.

Также она прокомментировала решение Екатерины Юрловой вернуться в спорт после родов.

- Об этом я узнала недавно, как и вы, - сказала Зайцева. - Наверное, у них есть опыт французской спортсменки Мари Дорен-Абер. Я хочу пожелать ей удачи, если она так запланировала, пускай у нее родится здоровый и счастливый ребенок и ее цель исполнится