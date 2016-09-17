Ольга Зайцева: "Трефилов? Может быть, нам действительно нужны тренеры пожестче"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева накануне "Гонки легенд" отметила, что в прошлом сезоне прошла смена поколений. В этом году, по ее словам, спортсмены должны показать лучшие результаты, передает из Минска корреспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Как относитесь к тенденции разделения сборной на несколько групп?

– Считаю, что это неплохо. У спортсмена появляется выбор.

– Судя по результатам прошлого года, это помогает далеко не всегда.

– Я все-таки склоняюсь, что в прошлом году дело было в смене поколений. Нужно немного потерпеть, чтобы спортсмены набрались международного опыта. Вот сейчас они уже должны "оперяться".

– Валерий Медведцев – тот специалист, который способен помочь "опериться" девушкам?

– Думаю, кому-то он подойдет.

– Кому-то?

– С девочками вообще сложно работать. Кому-то нужен один подход, а кому-то совершенно другой. Но мы раньше тренировались у одного тренера вне зависимости, нравится он нам или нет. Просто молча выполняли все, что он говорит. Сейчас есть выбор.

– За выступлением гандболисток на Олимпиаде следили?

– По возможности.

– Как вам стиль Евгения Трефилова?

– Биатлон и гандбол совершенно разные виды спорта. У игровиков другое мышление. Мы все-таки индивидуалисты. Хотя раньше у нас были тренеры примерно такого же типа. Может быть, нам действительно нужны тренеры пожестче.