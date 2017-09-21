Ольга Зайцева: "Шипулину будет непросто, но "загружаться не стоит"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отметила,что россиянину Антону Шипулину будет непросто справиться с давлением в предстоящем сезоне. По ее словам, ему нужно абстрагироваться и получать удовольствие от своей работы.

- На самом деле это сложно, когда такое внимание к тебе, - цитирует "Р-Спорт" Зайцеву. - По истечении времени я поняла, что нужно было от всего отключиться, или даже не отключиться, а работать и получать удовольствие от того, что делаешь. Например, как я на последних Олимпийских играх думала, что все, нужно сконцентрироваться только на победе, не ходила ни на открытие, ни на закрытие, то есть пропускала такие моменты жизненные. Сейчас которые я вспоминала бы с большим удовольствием.

Поэтому Антону советую испытать все эти эмоции и потренироваться тоже. Жизнь дается один раз, и ее надо использовать с умом. Не "загружаться", но и делать свое дело при этом. Думаю, что он знает все это, опыт у него есть, и он пройдет все с достоинством, выступит достойно.