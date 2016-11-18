10:14 | БИАТЛОН

Ольга Зайцева: "Результаты российских биатлонистов не заставят себя долго ждать"

0
0
0

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева уверена, что результаты российских биатлонистов в этом сезоне обязательно придут и их не нужно будет долго ждать. Новый сезон Кубка мира начнется 27 ноября в Эстерсунде.

Напомним, на чемпионате мира в Холменколлене сборная России не сумела завоевать ни одной медали.

- Ожидаю хороших выступлений от сборной в этом году, будем наблюдать, проделана большая работа, - приводит ТАСС слова Зайцевой. - Знаю, что спортсмены очень хотят удачно выступить, они любят этот вид спорта и сделают все, чтобы победить.

Уверена, что результаты не заставят себя долго ждать, они обязательно придут. Нам же остается только надеяться, переживать и поддерживать наших спортсменов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3794493

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ