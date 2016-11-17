18:15 | БИАТЛОН

Ольга Зайцева: "Решение Вилухиной о завершении карьеры связано с отсутствием мотивации"

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказала мнение о том, что решение двукратного серебряного призера Олимпийских игр Ольги Вилухиной о завершении карьеры связано с отсутствием мотивации. По словам Зайцевой, спортсменка осталась наедине с собой, что привело к такому выбору.

– Для меня решение Ольги стало неожиданным, – приводит ТАСС слова Зайцевой. – Наверное, ей было тяжело найти мотивацию развиваться и тренироваться дальше, когда достигаешь больших результатов в жизни. Многое зависит и от характера, плюс должны быть люди в жизни, которые могут поддержать и подтолкнуть развиваться дальше, но у нее, видимо, их не оказалось. Она осталась наедине с собой, поэтому приняла такое решение.

После Игр в Сочи Вилухина решила пропустить сезон по состоянию здоровья, но после не смогла вернуться на ведущие позиции.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3792952

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