Ольга Зайцева: "Нельзя пачкать спорт таким поведением, как Фуркад"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в эфире передачи "Все на матч" отметила, что поведение Мартена Фуркада не красит его, как спортсмена. Вчера француз демонстративно покинул пьедестал после того, как россияне Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать ему руку. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес россиянина Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг.

– Фуркад не может и не должен так делать, – сказала Зайцева. – Отношения нужно выяснять в пределах трассы. Нужно быть дружелюбными. Нельзя пачкать спорт таким поведением.