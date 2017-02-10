Ольга Зайцева: "Нельзя пачкать спорт таким поведением, как Фуркад"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в эфире передачи "Все на матч" отметила, что поведение Мартена Фуркада не красит его, как спортсмена. Вчера француз демонстративно покинул пьедестал после того, как россияне Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать ему руку. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес россиянина Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг.
– Фуркад не может и не должен так делать, – сказала Зайцева. – Отношения нужно выяснять в пределах трассы. Нужно быть дружелюбными. Нельзя пачкать спорт таким поведением.
radomir_71
Ситуацию, конечно, по большей части раздули! Случись данная ситуация с условным словенцем и поляком - никто бы даже не вспомнил... А тут - РУССКИЕ!!! Представляете на сколько рейтинг биатлона поднялся - даже бабулям и домохозяйкам теперь интересно - что за лягушатник толкнул нашего??? ))) Шипулин считаю поступил правильно - надоело быть битой собакой, преданно смотрящей на пинающий ботинок! Это не он должен был так себя вести, а чинуши поднять вой. А они тихонько сидят, не дай бог под зад дадут из теплого кресла...
07:32
Е.Л.
rusfed 2.0, для правильной оценки действий того или иного человека их фиксируют каждое в отдельности, а вот оценивают - в совокупности. Посчитайте, пожалуйста: поздравления Фуркада в день рождения Логинова + выступления Фуркада последние месяцы в СМИ + наезд на Логинова + поведение на трассе с Шипулиным (прицепился на всю дорогу, чтобы вырвать одну секунду в самом конце именно так, как он это сделал). Один человек вчера блестяще сказал о произошедшем: "Фуркад выиграл, но не победил". Ну а насчёт борьбы Фуркада с допингом скажу, что Мартен не судья, а спортсмен. И если в его понимании "чистота" в спорте - это никогда больше не допускать до участия в соревнованиях однажды проштрафившихся спортсменов, тогда следует поменять общемировую юридическую практику правонарушения и наказания, и любому совершившему проступок в любой правовой сфере давать пожизненное наказание.
02:40
Григорич
А где же их хваленая комиссия по этике. Если бы это Шипулин толкнул подленького Фуркашку или за метр до коридора подрезал его, то тут же схлопотал бы последнее предупреждение.
00:59
shvedero
обращать на такой сущий пустяк так много внимания нету смысла, . А по поводу финиша, главное для спортсменов это победа. Я повторюсь , что-то не припомню, чтобы Бьордален уступил Пуаре в его прощальной гонке за золото )) тут практически тоже самое, с чего это Фуркад должен уступать?))
00:39
alex1966
Мое мнение, на финише к Фуркаду претензий быть не может, борьба, а вот Логинова он задел специально. Я несколько раз просмотрел полностью всю передачу эстафеты - кто-бы что не говорил но Фуркад следил глазами за Логиновым. И целенаправленно двигался наискосок влево к Логинову, если внимательно несколько раз пересмотреть запись да еще с замедленной скоростью, то сомнения по поводу случайности уходят. Я не думаю что наши тренера это не поняли, просто почему-то боятся защищать своих спортсменов.
23:33 10 февраля
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ___________ Да я уж про них забыл.))) В следующий раз 10 пропущу и - раз! Губернатором стану.))
23:32 10 февраля
rusfed 2.0
Thomas_Boy rusfed 2.0 _________ Эх... Не быть тебе соратником Самого.) Никогда. А жаль. 23:20 __________ Зато я сплю спокойно )) А тебя твои 7 пропущенных шайб будут преследовать во сне еще многие годы )))))
23:22 10 февраля
Thomas_Boy
rusfed 2.0 _________ Эх... Не быть тебе соратником Самого.) Никогда. А жаль.
23:20 10 февраля
rusfed 2.0
Thomas_Boy rusfed 2.0 _________________ Вообще не Патриот ты. 23:11 _____________ Ох, ты бы знал, каким я был патриотом в 17-20 лет - ууух! А теперь совесть стараюсь слушать )
23:15 10 февраля
Thomas_Boy
rusfed 2.0 _________________ Вообще не Патриот ты.
23:11 10 февраля
rusfed 2.0
Ярошенко, Логинов, Пылёва и Старых 22:27 - ранее осужденные за мошенничество
23:10 10 февраля
rusfed 2.0
Давайте по полочкам о лягушатнике. Что возмущает вас в нем? Самое крамольное из того, что он совершил вчера - его столкновение с Логиновым. Я персонально его за это осуждаю. Не знаю, как он его задел - намеренно или ненамеренно, но очевидно, что мог избежать столкновения. Ноу фэйр плэй. Фу. Согласен. По эпизоду на финише с Шипулиным Тихонов сегодня в интервью Коммерсант-ФМ сказал, что а) француз действовал тактически грамотно и зряче - в отличие от смотревшего себе под ноги Шипулина, и b) в пределах правил. Да, не по-джентльменски, но задача - выиграть гонку, а не расшаркиваться друг перед другом. А ярлык "врага России" на него все повесили из-за его протеста против допинга в биатлоне. У него есть своя четкая и ярко выраженная позиция, и он считает, что IBU делает для этого недостаточно, и пытается повлиять на ситуацию. В биатлоне. Но если вы считаете, что бороться против допинга в биатлоне значит то же самое, что бороться против России - ваше право )
23:05 10 февраля
акробат
протест на что? что по европейским нормам всё, что делает лягушатник - это норма? или за то, что там каждый второй сейчас гейропеец? сколько пиндосов выступают после дисквы - это норма, русфед?
22:47 10 февраля
Один человек
А за что осуждать поведение Ярошенко, Логинова, Пылёвой и Старых?
22:27 10 февраля
rusfed 2.0
shu111, Во-первых, читай не только СЭ. Во-вторых, если есть что осудить - нужно подавать протест. Почему не подаем? ) А все остальное - эмоции. Я вот твою позицию не разделяю - мне тебя осуждать? ))
22:12 10 февраля
shu111
rusfed 2.0 Не припомню, чтобы вчерашнее поведение фуркада осудил кто-либо кроме старшего Бё.
22:07 10 февраля
rusfed 2.0
Не припомню, чтобы Зайцева осудила поведение Ярошенко, Логинова, Пылёвой и Старых
21:54 10 февраля