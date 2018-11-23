Ольга Зайцева: "Молодые пищат и стонут, а должны наслаждаться каждым моментом"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отметила, что готова делиться опытом с молодежью. Кроме того, спортсменка рассказала, как чувствовала себя по окончании карьеры.

– На сборы хочется поехать, конечно. Когда ты занимаешься спортом, делаешь свое любимое дело, у тебя режим, четкие цели, график, – цитирует Зайцеву kalashnikov.media. – Ты можешь их выполнять – это классно. А когда ты закончил, у тебя все пропало. У тебя дети, работы нету. Вроде чего-то хочется, а не понятно – что именно. В какие-то моменты наслаждаешься, что тебе не надо тренироваться, напрягать себя. А другими мозгами, понимаешь, что это было самое здоровское время, которое только могло быть. И вот эти спортсмены, которые сейчас маленькие, молодые, они пищат и стонут, что им тяжело и плохо. Хочется до них донести, что они сейчас должны наслаждаться каждым моментом и жизнью спортивной, что они на сборах, что у них команда. Кто-то, может, это осознает, сейчас же молодежь продвинутая, поколения отличаются.

Желание поделиться опытом есть, я всегда за и готова помочь. Просто, когда ребёнок был маленьким, я не могла сорваться с места. Мне его оставить было не с кем. Сейчас он пошёл в сад, у меня больше времени, и я начинаю думать, кому и зачем я могу пригодиться.

На мастер-классы, конечно, приеду без проблем. Это хорошая идея, особенно, когда есть поддержка со стороны администрации. Надо спорт развивать, чтоб люди были здоровые, это прекрасная тема.