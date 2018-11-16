Ольга Зайцева: "Карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала, что тяжело пережила пожизненное отстранение от участия в Играх. По ее словам, ее карьеру затоптали. Спортсменка, кроме того, была лишена серебряной медали Игр в Сочи.

Напомним, МОК по итогам заседания комиссии во главе с Денисом Освальдом признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи

– Это больно, перечеркивает жизнь. Меня никуда не выпускают, – отметила Зайцева в интервью телеканалу "Санкт-Петербург". - Я не могу поехать на международные форумы, связанные со спортом. Карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили.



В обычной жизни я не чувствую последствий скандала. Меня по-прежнему любят. Чувствую себя двукратной олимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Медаль из Сочи висит у меня дома в рамке. Может, в "Википедии" эту информацию и удалили, но я этого не ощущаю.